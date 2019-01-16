Лавров высказался об идее объединенных школ в Эстонии и поддержал министра МВД ЭР Катри Райк

"Идея объеденных школ в таком формате неприемлема, она подавляет интересы русскоязычного меньшинства и по сути дела нацелена на то, чтобы инкорпорировать насильственно в эстоноязычное пространство в ущерб получения образования на своем родном языке, как того требуют многочисленные международные конвенции, включая конвенцию Совета Европы о региональных языках и языках национальных меньшинств", — отметил министр.

"Я в принципе считаю, что происходящее в отношении русского языка в Эстонии, Латвии — это очень серьезные вещи, которые не красят ни эти страны, ни Евросоюз и НАТО, которая, кстати сказать, позиционирует себя не только как военных альянс, а как еще и сообщество демократии, — продолжил глава МИД РФ. — Я не раз обращался к генеральному секретарю НАТО и к высокому представителю Евросоюза наряду с руководством ООН, Совета Европы и ОБСЕ с письмами, которые привлекают внимание к неприемлемой практике дискриминации русскоязычных, не говоря уже о позорном явлении безгражданства".