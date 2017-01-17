Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году.

На встречу аккредитовались 160 российских и порядка 300 иностранных журналистов, передает ТАСС.

Россия готова вернуться к процессу ратификации договора о границе с Эстонией, но в условиях конструктивного развития двусторонних отношений, а не нагнетания конфронтации, сообщил Лавров.

Также, по его словам, Евросоюз в отношениях с Россией по-прежнему руководствуется порочной и недальновидной логикой, заставляя всех партнеров делать выбор между Москвой и Брюсселем.

"Возобновление диалога по стратегической стабильности с Россией, разрушенного при Обаме, станет одним из приоритетов России после вступления Трампа в должность", — заявил он.

Лавров так отметил, что у него теплые и дружеские отношения со Штайнмайером и с Керри. "Надеюсь, что наши отношения сохранятся, желаю им успеха на новых поприщах", — сказал министр.

Мы желаем американскому народу процветания, как и любому другому народу, заявил Лавров. "Трамп хочет сконцентрировать на этом его работу как внутри страны, так и за рубежом. Мы готовы ответить взаимностью, если это будет на условиях равноправия и учета интересов", — отметил министр.

Отвечая на вопрос про возможную встречу Путина и Трампа в Рейкьявике, Лавров сообщил, что "никаких контактов не было, эта информация не соответствует действительности".