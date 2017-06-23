Лавров: НАТО в Прибалтике осваивает свободное геополитическое пространство

Планы НАТО никогда не менялись и всегда были нацелены на освоение свободного геополитического пространства, в том числе на востоке Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, отвечая на вопрос о расширении натовской инфраструктуры на Восток, передает ТАСС.

"Мы уже многократно убедились, что все эти приготовления, которые сейчас реализуются на практике, когда инфраструктура НАТО приближается к нашим общим границам, когда новые подразделения направляются туда же, причем под лозунгом постоянной ротации, что это означает постоянное развертывание во всех практических смыслах. Мы прекрасно понимаем, что предлоги, которые используются для оправдания подобного рода действий, надуманные", — отметил глава МИД РФ.

По его словам, если бы "не было государственного переворота на Украине, после которого мы вынуждены были прийти на защиту тех людей, которые отказались подчиняться путчистам неонацистского толка, все равно было бы что- нибудь придумано".

"Натовские планы никогда не менялись и с разной степенью интенсивности были нацелены на то, чтобы жадно осваивать то геополитическое пространство, которое, как они считали, оказалось "бесхозным" после распада Советского Союза, — подчеркнул Лавров. — Эта стратегия, к огромному сожалению, возобладала над теми, кто предлагал после распада Советского Союза идти не по пути укрепления Североатлантического альянса, его бесконечного расширения во все стороны и, прежде всего, на Восток; не по пути углубления разделительных линий в Европе, а все-таки по пути выработки общего подхода, может быть, под крышей ОБСЕ, либо под какой-либо иной универсальной крышей — подхода, который опирался бы на обеспечение равной неделимой безопасности для всех стран Североатлантического региона".

Коснувшись вопроса о "наращивании контингентов и инфраструктуры в Прибалтике и Польше, прежде всего, на бывших советских базах, которые модернизируются, и на новых базах, которые создаются, а также переброски контингентов стран НАТО, в том числе и ведущих западных государств, на границы с РФ", министр заметил, что придерживается "все-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в Соединенных Штатах, в Германии, Великобритании и в других странах Североатлантического альянса".

"Не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО, — пояснил он. — Поэтому все, что происходит, отражает ту самую линию, которую я упомянул и которая возникла в конце 80-х — начале 90-х годов: осваивать геополитическое пространство, которое оказалось как бы свободным".

Лавров напомнил также о заверениях, которые давали руководству Советского Союза не только в том, что НАТО не будет расширяться на Восток, но и в том, что на востоке Германии не будет никаких объектов натовской инфраструктуры.

"Не предлагаю вдаваться в этой связи в какую-то панику, нагнетать конфронтацию, поддаваться на провокации, которые нацелены на то, чтобы втянуть нас в непомерную гонку вооружений, — сказал он. — У нас есть достаточно уверенности, что и РФ, и Республика Беларусь в рамках объединенной группировки войск обладают всем необходимым, чтобы никакие провокации не подорвали нашу безопасность".