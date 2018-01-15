15.01.2018, 16:15

Лавров: Эстонии не стоит тащить Евросоюз и НАТО к оголтелой русофобии

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rus.delfi.ee
EST
Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: Grigory Sysoev, Sputnik

Таллину надо перестать "тащить НАТО и ЕС в направлении оголтелой русофобии". Это позволит нормализовать отношения с Россией. Об этом заявил 15 января министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на итоговой пресс-конференции в МИД РФ, пишет RG.ru.

"Для того, чтобы Россия и Эстония жили нормально, нужно перестать быть одним из трех-четырех главных активистов в НАТО и Евросоюзе, которые насмерть стоят за то, чтобы тащить все эти структуры в направлении оголтелой русофобии", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Также он обратил внимание на до сих пор не ратифицированный договор о российско-эстонской границе. Изначально документ был подписан обеими сторонами в 2005 году, но затем Москва вынуждена была отозвать свою подпись, поскольку эстонская сторона ратифицировала документ с политизированными оговорками, вопреки достигнутым ранее договоренностям. Второй вариант договора о границе, подписанный в 2014 году, опять оказался нерабочим, поскольку, как отметил Лавров, с эстонской стороны "русофобская риторика зашкаливала".

В настоящий момент, отметил министр, "Граница существует, договор, я надеюсь, в какой- то момент будет ратифицирован, никто эту границу не подвергает сомнению". Речь идет об участке сухопутной границы в Печорском районе Псковской области, а также в Ленинградской области.

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