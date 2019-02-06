Лавли Перлинг попала в число 11 лучших на конкурсе на место генпрокурора ЕС

”Я горжусь тем, что Эстония оказалась в числе пяти стран, из которых будет избран генпрокурор Европы”, — сказала Перлинг Delfi.

В следующий тур конкурса на место генпрокурора ЕС вышли представители трех стран.

Европейская прокуратура, за создание которой проголосовал Европарламент в конце 2017 года, начнет работу в Люксембурге в 2020 году. Новая структура будет заниматься, в частности, неправомерным использованием бюджетных средств Евросоюза и трансграничными махинациями с НДС в крупных масштабах. Сейчас уголовное преследование этих правонарушений осуществляется на национальном уровне.

Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг работала в эстонской прокуратуре на разных должностях начиная с 1996-го года, в том числе возглавляла Вирускую, а также Пыхьяскую окружную прокуратуру. В 2007-ом году она возглавила отдел обвинения Генеральной прокуратуры.