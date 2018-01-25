Лауристин: барьер между эстонцами и русскими сильнее создают сами эстонцы, чем пропаганда со стороны РФ

Экс-депутат Европарламента и профессор-эмеритус Тартуского университета Марью Лауристин считает, что именно эстонцы должны постараться избавиться от менталитета свои-чужие.

Марью Лауристин рассказывает об исследовании, согласно которому русскоязычные эстоноземельцы видят Эстонию как промозглую, серую, холодную и небезопасную страну. В рамках исследования участников просили дать эмоциональные оценки аспектам жизни в Эстонии.

”Это связано с ощущением, что находишься в нестабильной ситуации. Что это не их среда”, — объясняет она.

Лауристин отмечает, что человек создает для себя фильтр окружающей его среды и потребляет СМИ через этот фильтр. Прежде всего он всегда смотрит, отвечает ли поступающая информация его картине мировоззрения. Лауристин считает, что эстонскую среду можно также сделать фильтром, противостоящим пропаганде со стороны РФ, но это не так легко.

”Если для нас нормально, что каждой деталью своего поведения мы проводим барьер, то те, кто настроен позитивно и знает язык, каждый день получают десяток сигналов о том, что они все же чужие”, — подчеркивает профессор и приводит в пример статьи что песни на русском языке нельзя включать в программу юбилейного Праздника песни и танца.

”Мы, эстоноязычные СМИ и люди, подобными сигналами каждый день нагнетаем этот самый барьер, отчуждение и негатив сильнее, чем этот удается сделать российским СМИ”, — признает Лауристин.

Однако решение есть, и по ее мнению, сначала эстонцем нужно избавиться от менталитета свои-чужие: ”Если уже возникает такой вопрос, мол как нам их заставить, то ответ прост: никак! Ни одного человек нельзя заставлять бесконечно”.

Что касается британского исследования умонастроений русских в Прибалтике, то Лауристин отмечает, что с 90-х годов Эстония постоянно проводит такие исследования, а британским исследователям нужно ответить: успокойтесь!

Лауристин отмечает, что за прошедшее время ситуация намного улучшилась, и если сейчас, например, постоянное участие русскоязычного населения в политике — норма, то 20 лет назад это казалось маловероятным.

Однако для нее стало сюрпризом, что если большинство эстонцев знают, кто такая Таня Михайлова и Константин Васильев, то ученики Нарвской школы, где она выступала, их не знают — в информационном поле российских телеканалов известны преимущественно музыканты и спортсмены из РФ.

”Это та работа, которой СМИ должны целенаправленно заниматься, что и русскоязычной аудитории эти люди были известны”, — подчеркивает Лауристин.