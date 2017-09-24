Лаури Леэзи: учителя не получают среднюю зарплату, их оклады меньше

Директор Французского лицея Лаури Леэзи считает, что главными проблемами сферы образования в Эстонии по-прежнему являются нехватка учителей и их низкие зарплаты.

Об этом он заявил в интервью программе "Утро с Ану" на телеканале ETV, передает rus.err.ee.

По словам Леэзи, дефицит учителей вызван именно их низкими зарплатами.

"Тот факт, что учитель получает среднюю по Эстонии зарплату, не соответствует действительности. Средняя зарплата по стране — 1242 евро, а учитель с полной нагрузкой получает 1050 евро. Это различие у нас существовало всегда — вакуум между средней зарплатой учителя и средней зарплатой по стране был и остается", — добавил Лаури Леэзи.