Лаури Лаатс: руководимое членом EKRE предприятие поставило вывоз отходов в столице в критическое положение

В Мустамяэ мусорные контейнеры переполнены, а телефоны в районной управе раскалились от негодующих звонков жителей: от широко разрекламированного организованного вывоза отходов в районе не осталось и следа,

"Руководимое депутатом Таллинского городского собрания, членом фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Арго Лууде предприятие Eesti Keskkonnateenused AS поставило вывоз отходов в столице в критическое положение, — констатирует старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. — Член правления предприятия Бруно Таммеару недавно в Delfi разъяснял, что отходы не вывозятся в связи с нехваткой рабочей силы, поскольку водители со дня бросают работу и уезжают в Финляндию, где условия лучше. Причем пик кризиса еще предстоит летом, когда конкуренцию составят и предприятия, занятые дорожно-строительными работами. Поэтому, считает предприниматель, на помощь должно прийти государство. Вероятно, имеется в виду, что правительство должно организовать ввоз иностранной рабочей силы. Удивительное заявление для сторонника консерваторов-националистов!"

По мнению старейшины, в такой ситуации следовало бы, в первую очередь, переоценить соответствие характера работы и нагрузки с оплатой труда. "В 2013-2016 годах предприятие получало свыше 2 миллионов евро чистой прибыли. Этого вполне достаточно, чтобы повысить заработную плату. Зато в сложившейся ситуации на такое розовое будущее уже рассчитывать не приходится. Разумнее представляется инвестировать средства в рабочую силу".

Таллинский департамент окружающей среды до сих пор весьма либерально относился к деятельности, или бездеятельности, предприятия в Мустамяэ, считает старейшина. По его оценке, фирма со своей задачей не справляется.