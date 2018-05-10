Лауреаты “Учителя года” получат государственные премии для работников сферы образования

В соответствии с постановлением Правительства Республики теперь каждый год будет вручаться одна государственная премия за дело жизни и до девяти ежегодных премий. Размер премии за дело жизни составляет 65 000 евро, годовой премии — 10 000 евро.

В этом году премии получат победители в следующих категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, опорный специалист и руководитель учебного заведения. Победителям в номинациях "друг образования” и ”достижение года в учебном заведении” будут вручены премии меньшего размера.

Министерство образования и науки призывает всех представлять своих кандидатов на конкурс, чтобы мы могли достойно отметить тех, кто выполняет свою работу с душой и служит примером нашим детям и молодежи.

На данный момент представлено уже более 750 кандидатов. Представить кандидата можно до 13 мая по ссылке www.hm.ee/ru/gala.

После того, как будут определены кандидаты, уездные комиссии и комиссия по высшему образованию выберут лучших из лучших и передадут эстафетную палочку общегосударственной комиссии и комиссии по государственным премии, в которые входят представители организаций, связанных с образованием.

Премии будут вручены на гала-мероприятии „Учитель года 2018 — Эстония учится и благодарит”, которое состоится 14 октября в концертном зале "Эстония", в Таллинне. На мероприятие будут приглашены все финалисты, представленные уездными комиссиями. Мероприятие можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале ETV.

Чествование лучших организует Министерство образования и науки и Эстонский союз работников сферы образования.