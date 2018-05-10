10.05.2018, 19:31

Лауреаты “Учителя года” получат государственные премии для работников сферы образования


rus.delfi.ee
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FotoFoto: Ester Vaitmaa

Правительство республики одобрило предложение Министерства образования и науки по учреждению государственных премий для работников сферы образования, которые призваны поспособствовать повышению престижа профессии учителя в обществе. На приуроченном ко дню учителя гала-мероприятии “Учитель года”, которое состоится в октябре, работникам сферы образования будут вручены премии на сумму более 155 000 евро, в частности премия за дело жизни составит 65 000 евро. До 13 мая все желающие могут представить своих кандидатов на получение наград на домашней странице министерства образования www.hm.ee/ru/gala, сообщает Министерство образования и науки.

”То, что в юбилейный для нашей республики год мы можем наградить учителей государственной премией, является историческим решением", — сказала министр образования и науки Майлис Репс и добавила, что выражение признания на государственном уровне сигнализирует о том, что образование является одной из важнейших сфер в нашем государстве. ”Особенно приятно отметить, что мы впервые сможем вручить премию за дело жизни и достойно наградить тех, кто посвятил большую часть своей жизни развитию образования”, — сказала Репс.

В соответствии с постановлением Правительства Республики теперь каждый год будет вручаться одна государственная премия за дело жизни и до девяти ежегодных премий. Размер премии за дело жизни составляет 65 000 евро, годовой премии — 10 000 евро.

В этом году премии получат победители в следующих категориях: воспитатель детского сада, учитель начальных классов, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель университета, опорный специалист и руководитель учебного заведения. Победителям в номинациях "друг образования” и ”достижение года в учебном заведении” будут вручены премии меньшего размера.

Министерство образования и науки призывает всех представлять своих кандидатов на конкурс, чтобы мы могли достойно отметить тех, кто выполняет свою работу с душой и служит примером нашим детям и молодежи.

На данный момент представлено уже более 750 кандидатов. Представить кандидата можно до 13 мая по ссылке www.hm.ee/ru/gala.

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После того, как будут определены кандидаты, уездные комиссии и комиссия по высшему образованию выберут лучших из лучших и передадут эстафетную палочку общегосударственной комиссии и комиссии по государственным премии, в которые входят представители организаций, связанных с образованием.

Премии будут вручены на гала-мероприятии „Учитель года 2018 — Эстония учится и благодарит”, которое состоится 14 октября в концертном зале "Эстония", в Таллинне. На мероприятие будут приглашены все финалисты, представленные уездными комиссиями. Мероприятие можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале ETV.

Чествование лучших организует Министерство образования и науки и Эстонский союз работников сферы образования.

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