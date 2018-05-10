Лауреаты “Учителя года” получат государственные премии для работников сферы образования

Правительство республики одобрило предложение Министерства образования и науки по учреждению государственных премий для работников сферы образования, которые призваны поспособствовать повышению престижа профессии учителя в обществе. На приуроченном ко дню учителя гала-мероприятии “Учитель года”, которое состоится в октябре, работникам сферы образования будут вручены премии на сумму более 155 000 евро, в частности премия за дело жизни составит 65 000 евро. До 13 мая все желающие могут представить своих кандидатов на получение наград на домашней странице министерства образования www.hm.ee/ru/gala, сообщает Министерство образования и науки.
”То, что в юбилейный для нашей республики год мы можем наградить учителей государственной премией, является историческим решением", — сказала министр образования и науки Майлис Репс и добавила, что выражение признания на государственном уровне сигнализирует о том, что образование является одной из важнейших сфер в нашем государстве. ”Особенно приятно отметить, что мы впервые сможем вручить премию за дело жизни и достойно наградить тех, кто посвятил большую часть своей жизни развитию образования”, — сказала Репс.