Лауреатами Пушкинской премии стали Карина Ростковская и Владимир Баринов

В Таллинне огласили имена лауреатов Пушкинской премии. Ее вручают учителям русского языка и литературы вот уже на протяжении десяти лет, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Выразить благодарность и поддержать талантливых и активных педагогов русского языка и литературы в Эстонии — именно такую цель преследует Пушкинская премия вот уже на протяжении десяти лет.

Пушкинской премии в номинации "Учитель русского языка как родного" удостоилась Карина Ростковская. Уже более 30 лет она преподает в начальных классах, из которых 20 лет — в Ласнамяэской русской гимназии.

Победитель в номинации "Учитель русского языка как иностранного" — представитель острова Хийумаа Владимир Баринов. Преподаватель Кярдлаской основной школы утверждает, русский язык пользуется большой популярностью у островитян.