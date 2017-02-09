Лауреатами премии за дело всей жизни в области культуры стали Неэме Ярви, Калле Касемаа и Лембит Ульфсак

На сегодняшнем заседании, 9 февраля, правительство решило одобрить предложение государственной комиссии по культурным премиям о присуждении премий в области культуры. Премии за долгосрочную выдающуюся творческую деятельность удостоены дирижер Неэме Ярви, актер Лембит Ульфсак и теолог и переводчик Калле Касемаа.

ДирижерНеэме Ярви был выдвинут в качестве кандидата на премию за дело всей жизни Эстонским государственным симфоническим оркестром, Järvi Festival MTÜ, журналом "Muusika", Музыкальным советом Эстонии, CMA OÜ (AS Artists Management) и Эстонским союзом композиторов.

Представители назвали Неэме Ярви одним из наиболее высоко ценимых дирижеров современности, который управляет лучшими оркестрами и сотрудничает с лучшими солистами. CMA OÜ в своем заявлении добавило, что делом чести Ярви стало представление эстонской музыки. "Этот вклад необходимо считать неоценимым, так как без его работы в мире бы гораздо меньше знали о таких композиторах, как Эдуард Тубин, Рудольф Тобиас, Артур Капп и пр.", — отметило CMA OÜ.

Читать еще

Актер Лембит Ульфсак был представлен в качестве кандидата на получение премии за дело всей жизни Эстонским драматическим театром, Эстонским кластером киноиндустрии, театром "Ванемуйне", Эстонским театральным союзом и Эстонским союзом исполнителей. В представлении Лембит Ульфсак был назван обаятельным и харизматичным актером, чьи роли от Акселя в "Роднике в лесу" до главной роли в "Мандаринах" образуют яркую и заслуживающую признания галерею.

Также было отмечено, что Ульфсаку принадлежит, бесспорно, наиболее выдающаяся кинокарьера среди всех эстонских актеров, а его талант вышел за пределы государства. "Мало таких людей, которые своей работой и талантом тронули сердца такого количества людей", — добавил в своем представлении Эстонский кластер киноиндустрии.

Теолога и переводчика Калле Касемаа Тартуский университет назвал одним из наиболее многогранных переводчиков и гуманитариев в современной Эстонии. "Можно с уверенностью утверждать, что в его лице мы имеем дело c лучшим среди живущих посредником и осмыслителем средиземноморских и ближневосточных культур и религий для Эстонии, его можно сравнить с покинувшими нас учеными, в особенности с одним из наиболее важных учителей Касемаа — Уку Мазингом", — было отмечено в представлении Тартуского университета. Таллиннский городской театр привел более 60 переводов Касемаа с иврита, идиша, греческого, персидского, арабского, эфиопского, валлийского и др. языков, благодаря чему свое языковое пространство мы можем считать одним из богатейших в мире.

Государственная премия за дело всей жизни в области культуры присуждается за долгосрочную выдающуюся творческую деятельность и составляет 64 000 евро. Каждый год выдается три премии за дело всей жизни.

Государственные премии в области культуры за выдающиеся работы, представленные общественности в 2016 году, получат актриса Мари-Лийз Лилль и драматург-постановщик Пааво Пийк за совместную постановку "Со второго взгляда", джаз-певица и композитор Кадри Вооранд за альбом "Armupurjus" и активную концертную деятельность как в Эстонии, так и за рубежом, а также за руководство вокальным ансамблем Estonian Voices и программу "Поклон Вельо Тормису". Ежегодной премии удостоен композитор и электронный музыкант Свен Грюнберг за юбилейный сезон и концерты "Автопортреты", а также вокальный ансамбль Vox Clamantis за 20-ый сезон и альбом Арво Пярта "The Deer´s Cry". Ежегодной премией также отмечены труды художника-ювелира Кадри Мялк за две персональные выставки и книгу "Завет".

Размер одной ежегодной премии составляет 9600 евро, каждый год выдается пять премий.

Вручение премий за дело всей жизни и ежегодных премий в области культуры пройдет 24 февраля в 13:30 в зале Академии наук на Тоомпеа вместе с вручением премий в области спорта, науки и премии Видеманна в области языкознания.

