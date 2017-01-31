Латвия, Литва и Эстония выпустят общую монету

В 2018 году страны Балтии планируют выпустить в обращение памятную монету, посвященную 100-летию независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Банка Латвии.
Дизайн монеты номиналом в 2 евро будет определен путем голосования, пишет rus.delfi.lv.
Центробанки Латвии, Литвы и Эстонии уже начали предварительную работу над вариантами дизайна. Интернет-голосование, на котором будут представлены идеи всех трех стран, начнется летом 2017 года.
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