31.01.2017, 11:33

Латвия, Литва и Эстония выпустят общую монету

 (8)
rus.delfi.ee
EST
Viis eurot
Viis eurotFoto: Vallo Kruuser

В 2018 году страны Балтии планируют выпустить в обращение памятную монету, посвященную 100-летию независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Банка Латвии.

Дизайн монеты номиналом в 2 евро будет определен путем голосования, пишет rus.delfi.lv.

Центробанки Латвии, Литвы и Эстонии уже начали предварительную работу над вариантами дизайна. Интернет-голосование, на котором будут представлены идеи всех трех стран, начнется летом 2017 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии