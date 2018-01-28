28.01.2018, 14:53

Латвийский высокопоставленный чиновник: печально, что в Эстонии шпионы работали даже в рядах КаПо

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rus.delfi.ee
EST
Латвийский высокопоставленный чиновник: печально, что в Эстонии шпионы работали даже в рядах КаПо
Andres Putting

Председатель комиссии по борьбе с коррупцией латвийского Сейма Айнарс Латковскис сказал интернет-изданию TVNet.lv, что работающие за рубежом представители латвийских разведслужб все больше усилий прилагают для вербовки местных жителей.

В Эстонии выявляют больше шпионов, работающих на Россию, но Латковскис считает, что Латвию не стоит критиковать за меньшие успехи в этом направлении.

”Очень жаль, что в Эстонии шпионы работали даже в рядах КаПо. Обнадеживает, что именно латвийские спецслужбы данного шпиона разоблачили.

Delfi писал, что латвийские спецслужбы арестовали подозреваемого в шпионаже, начав уголовное дело о присвоении, сборе и передаче по заданию зарубежных спецслужб неподлежащей огласке информации, вредящей латвийскому государству.

В рамках расследования 19 декабря на разных объектах в Латвии прошли обыски, сообщил латвийский Delfi. Был арестован один подозреваемый в шпионаже.

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