Ласнамяэскому медицинскому городку быть! Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы

Согласно плану, в Ласнамяэ возле Певческого поля будет построена современная больница, которая объединит в себе нынешние Ида-Таллиннскую и Ляэне-Таллиннскую центральные больницы, здания которых к настоящему моменту амортизированы.

Ласнамяэский медицинский городок будет располагаться по адресу Нарва мнт 129, 129b.

Министр подчеркнула, что во всех районах Таллинна останутся действовать медицинские центры первичного уровня.