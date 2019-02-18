Ласнамяэскому медицинскому городку быть! Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут утвердила документы I и II этапов функционального плана развития новой Таллиннской больницы.
Согласно плану, в Ласнамяэ возле Певческого поля будет построена современная больница, которая объединит в себе нынешние Ида-Таллиннскую и Ляэне-Таллиннскую центральные больницы, здания которых к настоящему моменту амортизированы.
Ласнамяэский медицинский городок будет располагаться по адресу Нарва мнт 129, 129b.
Министр подчеркнула, что во всех районах Таллинна останутся действовать медицинские центры первичного уровня.