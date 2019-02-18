18.02.2019, 14:40

Ласнамяэскому медицинскому городку быть! Министр здоровья утвердила план развития Таллиннской больницы

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rus.delfi.ee
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Tallinna Haigla
Tallinna Haigla arhitektuurilahendusFoto: Douglas Triana

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут утвердила документы I и II этапов функционального плана развития новой Таллиннской больницы.

Согласно плану, в Ласнамяэ возле Певческого поля будет построена современная больница, которая объединит в себе нынешние Ида-Таллиннскую и Ляэне-Таллиннскую центральные больницы, здания которых к настоящему моменту амортизированы.

Ласнамяэский медицинский городок будет располагаться по адресу Нарва мнт 129, 129b.

Министр подчеркнула, что во всех районах Таллинна останутся действовать медицинские центры первичного уровня.

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