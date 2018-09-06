Ласнамяэский "водитель с битой" предстал перед судом: его обвиняют в краже, изнасиловании, пытках и убийстве

Эйнроос находится под стражей уже с 15 августа 2017 года.

Сегодня в зал суда его привели скованным по рукам и ногам. На нем былая яркая шапка с помпоном, желтая футболка и джинсы. Эйнроос снял шапку и вслух пожаловался насчет оков на ногах: "Я никогда не пытался сбежать!"

Затом Эйнроос выразил протест в отношении абсолютно всего: своей защиты, журналистов, фотографов, задержания, обвинительного акта и судебного процесса.

С судьей он также вел себя неучтиво, отвечая долгими и несвязными тирадами даже на простые вопросы о образовании, месте жительства и работе перед задержанием.

Детали обвинения

Эйнрооз 13 августа 2017 года избивал 53-летнюю сожительницу Кадри-Анн Гросс в квартире на Вабадузе пуйестеэ несколько часов. После этого он отвез женщину на машине к водохранилищу Паункюла, где задушил жертву. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве ради личной выгоды.

По словам окружного прокурора Наталии Мийлвеэ, жертва оформила на имя Эйнрооза завещание. Подробнее прокуратура причины преступления не раскрывает.

Мийлвеэ считает важными доказательствами по делу сделанные самим Эйнроозом видеозаписи и найденное в его автомобиле смарт-устройство. Сам же Эйнрооз заверил, что "не снимал и не бил человека, как указывает свидетель".

Эйнрооза представляет назначенный для его защиты присяжный адвокат Айвар Эннок. Он сказал Ekspress, что его подзащитный сегодня не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения.