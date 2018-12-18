Ласнамяэский молодежный совет собирает пожертвования для животных приюта

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски и ребята из молодежного районного совета предлагают неравнодушным жителям сделать перед праздниками небольшие пожертвования для четвероногих друзей. Это поможет животным в приюте почувствовать любовь, заботу людей.

”Рождество близко, и, как принято считать, это время добрых дел. Мы приглашаем жителей Ласнамяэ принять участие в благотворительной инициативе молодежного совета при управе Ласнамяэ и помочь ребятам собрать необходимые вещи и корма для животных”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

Мягкие подстилки, полотенца, кошачьи наполнители для лотков и корма можно приносить до 21 декабря и оставлять в специальной коробке рядом с информационным столом на первом этаже Управы Ласнамяэ (Палласти, 54). В субботу, 22 декабря, ребята молодежного совета Ласнамяэ передадут все пожертвования жителей приюту на Пальяссааре теэ, 85.