Ласнамяэский микрорайон Паэ станет более безопасным

Квартал Паэ, известный как не самый безопасный микрорайон Ласнамяэ, в этом году существенно преобразится. Строительство суперсовременного и хорошо освещённого променада должно сыграть важную роль в создании безопасной среды проживания.

”Современный и хорошо освещённый променад будет притягивать людей и побуждать их наслаждаться городской средой и проводить здесь больше времени c семьей, в связи с чем места для совершения уголовных деяний и сбора асоциальных элементов уменьшится”, пояснила Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ.

”В настоящее время ведутся реконструкционные работы, начатые в Ласнамяэском торговом центре по адресу Паэ, 76. Также владелец недвижимости, находящейся по другую сторону от будущего променада также планирует снос непригодных для торговли площадей и строительство нового бизнес-здания”, сказала Юферева-Скуратовски. ”Завершение этих трех больших объектов сделает микрорайон Паэ безопасным и семейным местом, сравнимым с другими благоустроенными кварталами Ласнамяэ”, — выразила надежду Юферева-Скуратовски.

В ходе строительных работ на протяжении всего променада вплоть до улицы Смуули появится новое асфальтное покрытие, современное освещение, двухуровневое озеленение, зоны для семейного отдыха и скамейки.

По словам старейшины Ласнамяэ, необходимо также увеличить и присутствие полиции на улицах района. ”Одних только усилий районной управы недостаточно для создания безопасной жизненной среды. Присутствие полиции должно возрасти не только в микрорайоне Паэ, но и в других частях Ласнамяэ”, — считает Мария Юферева-Скуратовски.