Ласнамяэский микрорайон Паэ станет более безопасным

В этом году в Ласнамяэ будет завершено строительство современного променада Паэ, что сделает эту часть района значительно более безопасной и ориентированной на семейное времяпрепровождение.
Квартал Паэ, известный как не самый безопасный микрорайон Ласнамяэ, в этом году существенно преобразится. Строительство суперсовременного и хорошо освещённого променада должно сыграть важную роль в создании безопасной среды проживания.
”Современный и хорошо освещённый променад будет притягивать людей и побуждать их наслаждаться городской средой и проводить здесь больше времени c семьей, в связи с чем места для совершения уголовных деяний и сбора асоциальных элементов уменьшится”, пояснила Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ.
”В настоящее время ведутся реконструкционные работы, начатые в Ласнамяэском торговом центре по адресу Паэ, 76. Также владелец недвижимости, находящейся по другую сторону от будущего променада также планирует снос непригодных для торговли площадей и строительство нового бизнес-здания”, сказала Юферева-Скуратовски. ”Завершение этих трех больших объектов сделает микрорайон Паэ безопасным и семейным местом, сравнимым с другими благоустроенными кварталами Ласнамяэ”, — выразила надежду Юферева-Скуратовски.
В ходе строительных работ на протяжении всего променада вплоть до улицы Смуули появится новое асфальтное покрытие, современное освещение, двухуровневое озеленение, зоны для семейного отдыха и скамейки.
По словам старейшины Ласнамяэ, необходимо также увеличить и присутствие полиции на улицах района. ”Одних только усилий районной управы недостаточно для создания безопасной жизненной среды. Присутствие полиции должно возрасти не только в микрорайоне Паэ, но и в других частях Ласнамяэ”, — считает Мария Юферева-Скуратовски.
Помимо променада Паэ в этом году начнётся проектирование и строительство других крупных объектов Ласнамяэ. В бюджете на 2019 год предусмотрены средства для реализации последнего третьего этапа строительства парка Прийсле. Пересечение улиц Смуули и Лийкури станет более безопасным — здесь появится регулируемый пешеходный переход, а на улице Пинна отремонтируют внутриквартальные дороги и приведут в порядок мост Варраку. Также предусмотрены средства на проектирование пристройки к социальному центру Ласнамяэ по адресу Киллустику 16. Совместно с властями Таллинна начнется проектирование первого в районе муниципального центра здоровья, а также разработка проекта по реновации основной школы Ласнамяэ, в которой располагается также Ласнамяэский социальный детский центр. Визуальные изменения затронут и Ласнамяэский спортивный комплекс, где приведут в порядок фасад здания.
Общий объем бюджета Ласнамяэ составит порядка 6,5 миллионов евро, что на 200 тысяч больше, чем в 2018 году.