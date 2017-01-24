В Ласнамяэском доме здоровья, который откроется в конце марта, будут предлагаться наиболее разносторонние и качественные медицинские услуги во всей округе, сообщает Capital Mill OÜ.

В расположенном на улице Линнамяэ теэ Ласнамяэском доме здоровья будут объединены комплексное медицинское обслуживание, возможности для занятий спортом и торговля. Торжественное открытие здания состоится 30 марта.

По словам директора по развитию компании Capital Mill Танеля Самуэля, Дом здоровья является важным проектом с точки зрения развития и благополучия данного района, расширяющим возможности жителей получать качественную врачебную помощь в одном месте и улучшающий условия труда медиков. В медицинском корпусе здания еще есть отдельные свободные площади для оказания медицинских услуг.

”Врачи и предприятия, оказывающие медицинские услуги, весьма благополучно нас нашли, однако для полной укомплектованности требуется занять под оказание медицинских услуг еще некоторые свободные площади, к которым мы также ожидаем интереса арендаторов”, — сказал Самуэль. — ”Я уверен, что с помощью Дома здоровья мы выведем уровень медицинских услуг, оказываемых в районе Ласнамяэ и его ближайших окрестностях, на несколько шагов вперед.

Foto: Capital Mill OÜ

Дом здоровья состоит из двух соединенных зданий. Медицинские услуги, в т. ч. семейные врачи и врачи-специалисты, услуги восстановительного лечения с бассейном, дневная хирургия и возможности для исследований будут располагаться в пятиэтажной части Дома здоровья. Помимо этого, строится двухэтажное здание, где будут действовать спортивный клуб, аптека, магазин и прочие услуги.

В здании, где будут оказываться медицинские услуги, сооружаются два бассейна, которые будут выполнять лечебные цели, два кабинета для восстановительного лечения, кабинеты для ультразвукового и рентгенологического исследования, а также кабинет для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ориентировочно семейные врачи, работающие в Доме здоровья, будут принимать по 60 000 визитов в год, а врачи-специалисты — по 56 000 визитов в год.

В Доме здоровья начнут работать, например, Центр семейных врачей Козе-Ласнамяэ и Таллиннский муниципальный центр семейных врачей. Из врачей-специалистов здесь будут представлены эндокринологи, дерматологи и венерологи, гастроэнтерологи, врач ЛОР, пульмонологи, ортопеды, урологи, гинекологи и т. д. Также будут оказываться услуги в области неврологии, педиатрии и общей хирургии.

Ласнамяэский Дом здоровья находится на границе Ласнамяэ, Козе и Маарьямяэ. Жителям Ласнамяэ будет удобно добираться туда как пешком, так и на общественном транспорте. Близость автобусной остановки позволяет быстро и без проблем приезжать сюда и из других частей Таллинна. Расположение на перекрестке улиц Мустакиви теэ и Нарвского шоссе сделает Дом здоровья легко доступным для жителей Пирита и Виймси, а также для обитателей ближайших к Таллинну населенных пунктов.

На пяти этажах Ласнамяэского дома здоровья 4400 квадратных метров отведено под оказание медицинских услуг, а такая же площадь в другом здании — под торговлю, возможности для занятий спортом и оказание других услуг. 2000 квадратных метров займет универсам Konsum, 2000 — спортивный клуб, салон красоты, кафе, цветочный магазин и аптека Benu. На парковке имеются места для 190 автомобилей.