Ласнамяэские водители найдут за дворниками письма от полиции — что в них?

В Таллинне и Харьюмаа произошло 45 ДТП, в которых пострадало 60 человек и погиб один человек.

"Поэтому хотим обратить внимание жителей Ласнамяэ, самой большой части города, насколько важен вклад каждого участника дорожного движения в общую безопасность дорожного движения и проводим акцию совместно с помощниками полицейских. Многие водители найдут за "дворниками" своего автомобиля письмо от нас с просьбой быть внимательнее на дорогах, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь и здоровье", — сказала руководитель участковых полицейских Ида-Харьюского отделения полиции Маргарита Ингель.

"Дорогой водитель! В 2018 году в Эстонии в дорожно-транспортных происшествиях 1890 человек получили травмы различной степени сложности или скончались. Причиной этому послужили неправильно выбранный скоростной режим и занятие посторонними делами за рулем. Желаем, чтобы в этом году все изменилось. Поэтому просим тебя, чтобы ты и впредь был примерным водителем и считался с остальными участниками дорожного движения. Важны не достижение максимально разрешённой скорости движения и не СМС-сообщения, а твое безопасное прибытие в пункт назначения. Твои близкие и мы благодарим тебя!" — говорится в обращении к водителям.

В акции принимает участие 14 помощников полицейских Ида-Харьюского отделения полиции.

Всего Ида-Харьюскому отделению полиции помогают в обеспечении безопасности 82 помощников полицейских.