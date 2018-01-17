Ласнамяэские социал-демократы выбрали новое руководство

Вчера ласнамяэский округ Социал-демократической партии выбрал новое руководство. На месте председателя округа осталась Криста Лапина. Заместителем председателя избрали депутата Таллиннского горсобрания Анастасию Коваленко, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

По словам вновь избранного председателя ласнамяэских социал-демократов Кристы Лапиной, крупнейшую часть города необходимо постоянно развивать, а не рассматривать ее как поле для сбора урожая голосов.

”Очень жаль, что в Ласнамяэ до сих пор не реализовано огромное количество проектов: нет ни трамвая, ни травмпункта, ни бассейна, отвечающего олимпийским стандартам, — одни пустые обещания”, — считает Лапина. ”Мы намерены укрепить нашу связь с местными жителями, узнать их реальные проблемы и нужды, а также наладить коммуникацию между жителями и властью. Наши депутаты, которые в горсобрании в оппозиции, надеюсь, нам в этом помогут”.

Вице-председатель ласнамяэских соцдемов Анастасия Коваленко добавила, что партии необходимо также больше интересоваться мнением русскоязычного населения.

”Если мы не будем слышать и слушать друг друга, то мы никогда друг друга и не поймем, никогда не станем ближе. Мне кажется, ласнамяэское отделение соцдемов должно помочь русскоязычным жителям быть услышанными. Я рада, что однопартийцы меня поддержали и доверили мне, молодому политику, стать вице-председателем округа”, — прокомментировала выборы Коваленко.

Вторым вице-председателем округа стала Рийна Вялло. Также в правление вошли Милла Курвиц, Сирье Ребане и Валерий Клочков.