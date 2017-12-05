Ласнамяэская управа организовала рождественское шоу для детей из малообеспеченных семей

Управа Ласнамяэ в сотрудничестве в Красным крестом пригласила 400 детей из малообеспеченных семей на традиционное рождественское представление. Праздник прошёл 4 декабря в культурном центре Линдакиви.

Праздничное представление для самых юных жителей района приготовила школа по интересам Канутиайа. С наступающими праздниками детей поздравили Дед мороз, вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. После представления все дети получили сладкие подарки. Впервые на празднике работал специалист по аквагриму, который неизменно пользуется огромным спросом среди детей.

”Традиционно во время рождественских и новогодних праздников мы ожидаем какого-то чуда. Управа Ласнамяэ предлагает разнообразные бесплатные мероприятия для тех, кто нуждается в этом больше всего. Только так мы можем быть уверены в том, что праздник придет в каждый дом”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.