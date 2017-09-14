Ласнамяэская конференция здоровья познакомит с будущей Таллиннской больницей

В пятницу, 15 сентября на пустыре Паэвялья (Нарва мнт, 129) состоится конференция, посвященная Таллиннской больнице, сообщает управа Ласнамяэ. Начало мероприятия в 16:00. Специально для конференции будет установлена палатка.

Таллинн поставил перед собой амбициозную цель — построить в Ласнамяэ к 2023 году Таллиннскую больницу, которая расположится на пустыре Паэвялья (Нарва мнт, 129). Перед участниками конференции с докладами выступят вице-мэр Мерике Мартинсон, которая представит эскиз больницы и ее концепцию. Руководитель службы Больничной кассы Эстонии Кюлли Фриедеман расскажет о действующей с 1 июля компенсации за лечение зубов для взрослых.

”На самом деле, это будет даже не больница, а целый городок с парком. В этой уникальной больнице расположится также новый родильный дом, кардиологическая клиника, клиника инфекционных заболеваний и будут предоставлены расширенные возможности для восстановительного лечения. В новой больнице найдется место работы для 4000 работников”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

По предварительным подсчетам строительство Таллиннской больницы обойдется в 200 миллионов евро.

К месту проведения конференции можно добраться как общественным транспортом (остановка Меелику, автобусы 29, 60 и 63), так и на собственном автомобиле, припарковав его на специальной стоянке.

Вход на конференцию свободный, количество участников конференции ограничено и желательна предварительная регистрация.