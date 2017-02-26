Ласнамяэская гимназия подала ходатайство о сохранении обучения на русском языке

Ласнамяэская гимназия стала третьим учебным заведением столицы, подавшим ходатайство о сохранении преподавания на русском языке.

Об этом "Актуальной камере" рассказал председатель попечительского совета гимназии Алексей Гавриков, передает rus.err.ee.

По его словам, цель обращения — сделать образование в гимназии более качественным. Ранее с подобными ходатайствами к горсобранию обратились Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия.