26.02.2017, 20:33

Ласнамяэская гимназия подала ходатайство о сохранении обучения на русском языке

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rus.delfi.ee
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Rahvusvaheline üritus Totaalne etteütlus
Rahvusvaheline üritus Totaalne etteütlusFoto: Rauno Volmar

Ласнамяэская гимназия стала третьим учебным заведением столицы, подавшим ходатайство о сохранении преподавания на русском языке.

Об этом "Актуальной камере" рассказал председатель попечительского совета гимназии Алексей Гавриков, передает rus.err.ee.

По его словам, цель обращения — сделать образование в гимназии более качественным. Ранее с подобными ходатайствами к горсобранию обратились Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия.

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