Ласнамяэская эко-баня вновь открыта после косметического ремонта

В ходе небольших ремонтных работ были устранены косметические недостатки в помывочных залах и парных, а также обновлены скамейки в обеих раздевалках.

”Начинается осенний период, и чтобы укрепить свой организм, приглашаем всех любителей хорошо попариться с пользой провести время в любимой жителями ласнамяэской бане”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Под крышей комплекса находятся отдельно мужская и женская бани с выходом на террасу. Также комплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В бане можно воспользоваться услугами банщика и массажиста.

Подробнее о времени работы бани, услугах и санитарных днях можно узнать по телефону +372 675 00 91 или на сайте www.lasnamaesaun.ee.