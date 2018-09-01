01.09.2018, 17:26

Ласнамяэская эко-баня вновь открыта после косметического ремонта

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rus.delfi.ee
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Ласнамяэская эко-баня вновь открыта после косметического ремонта
Foto on illustratiivne.Foto: Ago Tammik

В августе в ласнамяэской эко-бане прошел плановый санитарный ремонт помещений. Обновлённая баня вновь возобновила свою работу в пятницу, 31 августа, сообщает управа Ласнамяэ.

В ходе небольших ремонтных работ были устранены косметические недостатки в помывочных залах и парных, а также обновлены скамейки в обеих раздевалках.

”Начинается осенний период, и чтобы укрепить свой организм, приглашаем всех любителей хорошо попариться с пользой провести время в любимой жителями ласнамяэской бане”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Под крышей комплекса находятся отдельно мужская и женская бани с выходом на террасу. Также комплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В бане можно воспользоваться услугами банщика и массажиста.

Подробнее о времени работы бани, услугах и санитарных днях можно узнать по телефону +372 675 00 91 или на сайте www.lasnamaesaun.ee.

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