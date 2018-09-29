29.09.2018, 10:21

Ласнамяэсцы хотят смотровую площадку на ”локаторах”

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rus.delfi.ee
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Ласнамяэсцы хотят смотровую площадку на ”локаторах”
Lasnamäe linnaosa valitsus

В ходе состоявшейся встречи старейшина Ласнамяэ Мария Юферева рассказала о проекте строительства современной Таллиннской больницы, которая будет возводится в несколько этапов. На первом этапе планируется строительство муниципального Ласнамяэского центра здоровья, в котором будут работать семейные врачи и врачи специалисты. Согласно планам столичных властей, центр здоровья должен появиться уже в 2021 году.

Самым настойчивым пожеланием местных жителей, которое неоднократно прозвучало в ходе встречи, стало максимальное сохранение и благоустройство зеленых зон на территории ”локаторов”. Кроме того, было высказано пожелание о создании смотровой площадки с видом на залив, троп здоровья и небольшого парка приключений с подвесными канатными дорогами и мостиками.

”Встреча показала, что жители района Паэвялья хотят активно участвовать в обсуждении проекта Таллиннской больницы и надеются, что власти города будут прислушиваться к их мнению”, — отметила старейшина района Мария Юферева.

Управа Ласнамяэ проводит регулярные встречи с жителями в разных уголках района с целью познакомить их с планами развития на ближайшие годы.

Tallinn Hockey weekend
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