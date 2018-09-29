Ласнамяэсцы хотят смотровую площадку на ”локаторах”

Самым настойчивым пожеланием местных жителей, которое неоднократно прозвучало в ходе встречи, стало максимальное сохранение и благоустройство зеленых зон на территории ”локаторов”. Кроме того, было высказано пожелание о создании смотровой площадки с видом на залив, троп здоровья и небольшого парка приключений с подвесными канатными дорогами и мостиками.

”Встреча показала, что жители района Паэвялья хотят активно участвовать в обсуждении проекта Таллиннской больницы и надеются, что власти города будут прислушиваться к их мнению”, — отметила старейшина района Мария Юферева.

Управа Ласнамяэ проводит регулярные встречи с жителями в разных уголках района с целью познакомить их с планами развития на ближайшие годы.