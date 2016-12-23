Ласнамяэ встретит новый год грандиозным фейерверком, который запустят над Культурным центром Линдакиви.

Десятиминутную огненную забаву поможет организовать OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika. Фейерверк начнется в Ласнамяэ в первый день нового года в 00.15.

Фейерверк запустят в Ласнамяэ в традиционном месте, лучше всего он будет виден на площадке возле Культурного центра Линдакиви.

Как по продолжительности, так и по стоимости нынешний фейерверк будет сравним с тем, что делалось в прошлые года. ”По описанию будет много красивых эффектов, и надеемся, что фейерверк понравится жителям нашего района”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.