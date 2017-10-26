Ласнамяэ скоро засверкает рождественскими огнями

В преддверии рождественских и новогодних праздников Ласнамяэ засверкает рождественскими огнями ярче обычного. В преддверии юбилейного для страны года, управа Ласнамяэ обновит рождественское оформление улиц, сообщается в пресс-релизе.

В сотрудничестве с организационным комитетом EV100, помимо привычных композиций, жители смогут увидеть новые, оригинальные декоративные решения. Светящимися гирляндами будут украшены деревья, а также выберут улицу, которая будет украшена юбилейными логотипами.

По предложению управы из бюджета города будут выделены дополнительные средства в размере 3000 евро на украшение района. Сейчас идет выбор объекта, на украшение которого пойдут эти средства.