Ласнамяэ приглашает на мероприятия в честь дня рождения эко-бани

На следующей неделе Ласнамяэская эко-баня празднует свой второй день рождения. Как сообщает пресс-служба районной управы, с 6 марта по 12 марта в честь этого события как в самой бане, так и в Ласнамяэ запланированы тематические мероприятия.

Всю неделю для посетителей бани будет действовать специальная цена, а 7 марта посещение эко-бани для всех женщин будет бесплатно. 7 марта вход в баню только по предварительной регистрации.

В этот же день вечером в 18:00 в Культурном центре Линдакиви пройдет лекция Моники Вийгимяэ ”Культура парения и здоровье”. Лекция пройдет на эстонском языке, вход на мероприятие бесплатный.

В четверг, 9 марта в 18.00 в зале на первом этаже управы Ласнамяэ пройдет лекция представителя банного тренингового центра Василия Ляхова из Латвии, он расскажет про древние славянские банные традиции. Мероприятие пройдет на русском языке. Вход на лекцию свободный.

Праздничная неделя завершится 11 марта в Ласнамяэской эко-бане праздником по случаю дня рождения. Начало праздника в 12:00. Предварительная регистрация для посещения Ласнамяэской эко-бани 7 марта и 11 марта по телефону 675 0091 или по электронной почте info@lasnamaesaun.ee.