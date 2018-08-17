Ласнамяэ приглашает на концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии

Для гостей выступит духовой ансамбль ”BRASSICAL” со своей концертной программой ”Эстонской Республике 100 — 12 незабываемых эстонских музыкальных произведений в новом звучании”.

"В 100-летнюю годовщину Эстонской Республики День восстановления независимости отметим особенным концертом, на котором выступит духовой ансамбль с известными музыкальными произведениями, в которые молодые музыканты вдохнули новую жизнь. Энергетически сильный концерт зарядит гостей хорошим и праздничным настроением”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

"Когда в 19 веке Давид Отто Виркхаус руководил духовым оркестром Вягевере, он и не мог себе представить, как будут играть молодые эстонские музыканты в 21 веке. Состоящий из 2 трубачей, тромбониста и трубиста ”BRASSICAL” — это яркий, единый и полный молодой энергии ансамбль медных духовых инструментов”, — сказал организатор концерта Марко Лыхмус.

Начало концерта в 18:00. Вход на мероприятие для всех бесплатный.