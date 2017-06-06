Ласнамяэ поблагодарил лучших помощников полицейских

В понедельник, 5 июня в здании управы Ласнамяэ прошло торжественное мероприятие, где выразили благодарность работе помощников полицейских. На мероприятие пригласили 10 лучших помощников полицейских района, сообщила пресс-служба управы.

С начала года лучшие добровольцы из Ласнамяэ посвятили работе в полиции порядка 1,5 тысяч часов.

Помощники полицейских — это добровольцы, участвующие в деятельности органов охраны порядка на основании Закона о помощниках полицейских и других законов. Помощником полицейского может стать каждый гражданин Эстонии, достигший 18-летнего возраста, владеющий государственным языком на установленном нормами уровне, не имеющий наказаний за совершенные преступления, и с точки зрения своих качеств, уровня образования, физической подготовки и состояния здоровья способный исполнять обязанности помощника полицейского.

Для зачисления в ряды помощников полицейских следует представить ходатайство на имя руководителя соответствующего полицейского учреждения, на подведомственной территории которого соискатель желает приступить к службе. На данный момент в Ласнамяэ помогает полиции 17 местных добровольцев. На мероприятие пригласили 10 лучших помощников полицейских района.

”Мне очень приятно, что в Ласнамяэ помогают поддерживать правопорядок такие замечательные помощники полицейских. Это люди не жалеют для столь сложной и опасной работы своё время и энергию. Особенно приятно отметить, что среди помощников полицейских много представительниц прекрасного пола. Сегодняшнее мероприятие было организовано в знак благодарности всем помощникам полицейских, которые заслуживают признание и слова благодарности”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.