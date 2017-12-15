Ласнамяэ передали памятные таблички ”Дворы в порядок”

В четверг, старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева посетила объекты квартирных товариществ, участвующих в проекте ”Дворы в порядок”, и передала председателям памятные таблички от Таллинского коммунального департамента.

Действующий с 2006 года проект по развитию дворов ”Дворы в порядок” по-прежнему очень популярен среди квартирных товариществ. В 2017 году из поступивших 22 ходатайств на участие в проекте ”Дворы в порядок” было одобрено 16 заявлений.

”В рамках проекта были построены новые парковочные места, домики для сбора мусора, детские игровые площадки и приведены в порядок зеленые зоны во дворах. Благодаря активным квартирным товариществам с каждым годом района Ласнамяэ становится краше и уютнее”, отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Согласно постановлению, у квартирных товариществ есть возможность получить от города пособие до 70% от стоимости проекта. Максимальная сумма выделяемого пособия может составить 15980 евро в год и 39950 евро в течение трёх лет.

Проект ”Дворы в порядок” является ежегодным. Срок подачи заявок — 1 марта 2018 года, а работы должны быть завершены не позднее 7 декабря.