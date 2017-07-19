Ласнамяэ отремонтирует внутриквартальные дороги

Как сообщает управа Ласнамяэ, самая актуальная тема для жителей района — это ремонт дорог. В управу часто пишут жители, которым долгое время приходится ждать ремонта на своей улице. По словам управы, она и Департамент коммунального хозяйства делают максимально возможное, учитывая выделенные средства.
Уже в этом году будут приведены в порядок следующие дороги:
- ул. Вирби, 18 (пешеходная и проезжая дороги),
- ул. Калевипоя пыйк, 2 (новый асфальт),
- ул. Катлери, 6 и ул. Паасику, 7 (дорога перед домом),
- ул. Кярбери, 11 (дорога перед домом),
- ул. Кярбери, 37 (новый асфальт на парковку),
- ул. Лийкури, 16 (пешеходная дорога),
- ул. Лийкури, 28 (дорога перед домом),
- ул. Лийкури, 42 (пешеходная дорога),
- ул. Махтра, 12 (дорога перед домом),
- ул. Маяка, 37 (пешеходная дорога и расширение парковки),
- ул. Паэ, 46 (дорога перед домом),
- ул. Паэкааре, 28 (дорога во дворе дома),
- ул. Петербури теэ, 16 (внутриквартальная дорога),
- ул. Паэкааре, 8 (новый кусок асфальта для отвода сточных вод),
- ул. Сикупилли, 9 (пешеходная дорога).
Жители дома по адресу Паэ, 46 наконец-то смогут порадоваться долгожданному обновлению асфальта перед своим домом. Работы ведутся в настоящее время.
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Tallinn, Квартира, 86 460 EUR
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