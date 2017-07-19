Ласнамяэ отремонтирует внутриквартальные дороги

Как сообщает управа Ласнамяэ, самая актуальная тема для жителей района — это ремонт дорог. В управу часто пишут жители, которым долгое время приходится ждать ремонта на своей улице. По словам управы, она и Департамент коммунального хозяйства делают максимально возможное, учитывая выделенные средства.

Уже в этом году будут приведены в порядок следующие дороги:

ул. Вирби, 18 (пешеходная и проезжая дороги),

ул. Калевипоя пыйк, 2 (новый асфальт),

ул. Катлери, 6 и ул. Паасику, 7 (дорога перед домом),

ул. Кярбери, 11 (дорога перед домом),

ул. Кярбери, 37 (новый асфальт на парковку),

ул. Лийкури, 16 (пешеходная дорога),

ул. Лийкури, 28 (дорога перед домом),

ул. Лийкури, 42 (пешеходная дорога),

ул. Махтра, 12 (дорога перед домом),

ул. Маяка, 37 (пешеходная дорога и расширение парковки),

ул. Паэ, 46 (дорога перед домом),

ул. Паэкааре, 28 (дорога во дворе дома),

ул. Петербури теэ, 16 (внутриквартальная дорога),

ул. Паэкааре, 8 (новый кусок асфальта для отвода сточных вод),

ул. Сикупилли, 9 (пешеходная дорога).

Жители дома по адресу Паэ, 46 наконец-то смогут порадоваться долгожданному обновлению асфальта перед своим домом. Работы ведутся в настоящее время.