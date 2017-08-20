”ЛаснаКино” завершается показом сборника короткометражек ”Никто кроме тебя”

20 августа с 20:30 в парке Паэ пройдет завершающий сеанс кинособытия ”ЛаснаКино, в рамках которого покажут сборник короткометражек молодых кинематографистов ”Никто кроме тебя”, сообщает объединение ”Ласнаидея”.

”Никто кроме тебя” показывает в шести различных вариантах одинокого человека, его чаяния, выборы и ответственность.

Единым сеансом будут представлены зрителю короткометражные фильмы "Май”, Марии Рейнуп, ”Дистанция”, Янно Юргенса, ”Выражение сочувствия”, Маргуса Паю, ”Иванов день”, Ивана Павлючкова, ”Ольга”, Каура Кокка и ”Тупсу” Трийн Руммет.

Перед фильмом в 20:30 пройдет вступительная дискуссия (примерно 45 мин) с участием режиссера фильма ”Ольга” Каура Кокка и эксперта по психологии пространства Грете Арро. Вместе с модератором Владимиром Светом они поговорят о взаимодействий человека и окружающего его пространства.

”Ласнаидея” приглашает жителей Ласнамяэ и всех остальных заинтересованных на кинопоказы под открытым небом, чтобы открыть для себя красивые места в Ласнамяэ и принять участие в особенном культурном событии.

Все фильмы на оригинальном языке с русскими и эстонскими субтитрами. Для удобства рекомендуем взять то, на чем сидеть — стул, плед, подушку,табуретку и т.п. VIP-места (а точнее — лежаки со спинкой) достанутся самым быстрым!

Мероприятие бесплатно для всех, обращает внимание ”Ласнаидея”.