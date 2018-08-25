"ЛаснаКино" закончится в парке Паэ на юмористической ноте фильмом ”Дружина” и огненным шоу

Программа фильмов под открытым небом заканчивается сегодня, 25 августа на юмористической ноте фильмом ”Дружина”. Проводимый местными энтузиастами из НКО Ласнаидея киносеанс соберет вместе ласнамяэсцев и гостей района, готовых открыть для себя живописные места Ласнамяэ и получить особенные культурные впечатления.
Последний вечер ЛаснаКино в этом году напрямую связан с программой Ночи древних огней. Поэтому мы покажем комедию абсурда ”Дружина”, в котором рассказывается, как сложно было самоопределиться древним эстам и стать независимыми уже в 13 веке. Кроме того, после фильма всех ждет огненное шоу от театра Kelfirius!
Действие фильма ”Дружина” происходит в 13 веке в Ливонии, где мощные силы крестоносцев пытаются обратить в христианство и подчинить себе местное население. Молодой парень Уру — один из первых эстонцев получивший образование в европейском монастыре. Он возвращается в родную средневековую Эстонию и оказывается в альтернативной реальности, где народ готовится к битве за независимость против Франции и Германии… Готовы ли эстонцы к свободе? Почему свободная Эстония не появилась уже в 13 веке? Как ”на самом деле” шло завоевание Эстонии? На все эти вопросы дает ответ ”Дружина”!
Киновечер начнет в 20.30 дискуссия, в которой может участвовать любой желающий. Экспертом приглашена докторант Таллиннского университета Ольга Лойченко, которая занимается исследованием самоопределения и идентичности русско-эстонских двуязычных жителей нашей страны. Мы вместе обсудим, как формируется самоопределение человека на основе языка, а также каковы вызовы, стоящие перед местными двуязычными людьми. Дискуссию модерируют на русском и эстонском языках ребята из молодежного клуба ”YouthClubActive”.
Площадка кино в этот раз в парке Паэ (Pallasti 54), около красного моста. Хотя на местах для кино будут 150 сидячих мест, организаторы просят при возможности взять свой стул, табурет или нечто подобное. Для большего удобства рекомендуется прихватить также плед и одеться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран. Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами.