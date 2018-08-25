"ЛаснаКино" закончится в парке Паэ на юмористической ноте фильмом ”Дружина” и огненным шоу



Последний вечер ЛаснаКино в этом году напрямую связан с программой Ночи древних огней. Поэтому мы покажем комедию абсурда ”Дружина”, в котором рассказывается, как сложно было самоопределиться древним эстам и стать независимыми уже в 13 веке. Кроме того, после фильма всех ждет огненное шоу от театра Kelfirius!

Действие фильма ”Дружина” происходит в 13 веке в Ливонии, где мощные силы крестоносцев пытаются обратить в христианство и подчинить себе местное население. Молодой парень Уру — один из первых эстонцев получивший образование в европейском монастыре. Он возвращается в родную средневековую Эстонию и оказывается в альтернативной реальности, где народ готовится к битве за независимость против Франции и Германии… Готовы ли эстонцы к свободе? Почему свободная Эстония не появилась уже в 13 веке? Как ”на самом деле” шло завоевание Эстонии? На все эти вопросы дает ответ ”Дружина”!

Киновечер начнет в 20.30 дискуссия, в которой может участвовать любой желающий. Экспертом приглашена докторант Таллиннского университета Ольга Лойченко, которая занимается исследованием самоопределения и идентичности русско-эстонских двуязычных жителей нашей страны. Мы вместе обсудим, как формируется самоопределение человека на основе языка, а также каковы вызовы, стоящие перед местными двуязычными людьми. Дискуссию модерируют на русском и эстонском языках ребята из молодежного клуба ”YouthClubActive”.