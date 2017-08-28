ЛаснаКино посетили около 500 зрителей из разных районов столицы

Во время культурного мероприятия ЛаснаКино, проходившего третий год подряд в Ласнамяэ, состоялись кинопоказы под открытым небом, сообщает НКО Ласнаидея.

Цель организатора ЛаснаКино НКО Ласнаидея — оживить городское пространство Ласнамяэ с помощью интересного кинопоказа и вдохновить людей сполна использовать этот потенциал.

Несмотря на изменчивую погоду, в этом году фестиваль ЛаснаКино в течение трех вечеров собрал примерно 500 зрителей и создал с помощью киноискусства платформу для общения людей с разным языком общения. Большую часть публики составили жители Ласнамяэ, но данное культурное событие привлекло и гостей из других уголков столицы.

Список фильмов был многообразный и современный, на выбор предлагались признанные эстонские произведения разных жанров. В этот раз организаторы ЛаснаКино сделали упор на новые отечественные фильмы, организовав показ таких лент как ”Герои” и ”Советские хиппи”. Впервые показали и фильм-кассету из шести короткометражек молодых режиссеров ”Никто, кроме тебя”.

Показу фильмов предшествовали открытые дискуссии с создателями фильмов и экспертами в соответствующих сферах. Так, например, перед фильмом "Герои" историк Сандер Юриссон рассказывал о том, какие основания для эмиграции были в 80-ые годы и с какими вызовами сталкивались люди покинувшие Эстонию.

На показ документального фильма "Советские хиппи" пришли его герои — Сассь и Аксель, чтобы рассказать о своем красочном прошлом и настоящем. Перед показом короткометражек удалось побеседовать с молодым режиссером фильма "Ольга" Кауром Кокком и психологом окружающей среды Грете Арро о различиях в городском пространстве на примере Каламая и Ласнамяэ и о том, как окружающая среда влияет на восприятие и поведение человека.