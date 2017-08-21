Лариса Козырева: никакой радости материнства у животных нет, это кошмар!

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, на что вы обрекаете животное, подкармливая его на улице, и действительно ли всем кошкам нужно испытать радость материнства? Delfi встретился с директором Таллиннского приюта для животных Ларисой Козыревой.

В субботу, 19 августа, отмечался Международный день бездомных животных, главная цель которого — не поощрять их размножение на улице, а найти решение проблемы. Какая, на ваш взгляд, в Эстонии ситуация с бродячими животными?

Все так же. Собаки иногда бегают и бродяжничают, но в основном они все же чьи-то и с чипами. Когда они попадают сюда (Таллиннский приют для животных — прим.ред.), мы, естественно, возвращаем их хозяевам. С кошками беда серьезнее. Колонии как были, так и есть.

И что с этим делать?

Чипировать, стерилизовать. Что с этим еще делать?

В одном из интервью вы высказывались против кормления животных на улице. Но у нас такие люди, что…

Что будут продолжать кормить.

Да, но что делать бабушке, которая хочет помочь животным?

Вызвать приют. Другого решения я тут не вижу. С собаками именно так и было лет 15 назад, бегали стаи собак. Производился отлов, всех привозили в приют, так с собаками навели относительный порядок. Сейчас эта проблема снята с повестки дня. Кошка — это животное быстрое и легко взаимозаменяемое. Одна ушла — приют поймает другую. Кормить ни в коем случае не надо. Зачем поощрять размножение колоний? Она же понимает, что здесь дают еду, можно размножаться. Потом от одной появится две, три кошки, а дальше дети.

Не все люди добросовестные. Некоторые берут животных и потом избавляются от них. Если человек хочет отдать животное в приют, то нужно заплатить, или животное вообще не возьмут?

Если говорить о моем приюте, то мы можем принять животное. Это не проблема, принимаем и собак, и кошек. Это стоит определенных денег, сколько именно, решаем на месте. Там играет роль много факторов — стерилизованное животное или нет, вакцинированное или нет и так далее. Человек вносит разовую плату, оформляет договор отчуждения и животное становится собственностью приюта.

А если представить, что человеку не нужно животное, но у него нет денег. Вместо того, чтобы нести животное в приют, он выкидывает его на улицу. Потом вы это животное находите, но уже больным, и без всякой платы.

Такое, я думаю, случается редко. Отследить одну конкретную судьбу конкретного кота мы не можем, в основном люди приходят и платят эти деньги, потому что избавиться хочется, но ответственность есть. Я не вдаюсь в аспекты, почему приносят животное. Оно у меня, и я должна ему помочь. Некоторых животных мы не берем. Причины могут быть любые. Возраст, размер, человек может ставить какие-то свои условия. Нужно приходить с миром.

Быть может, стоит сделать подобную услугу бесплатной?

Ни в коем случае. Тогда люди понимают, что в жизни ни за что не надо платить. Легко взял, легко сдал, и все бесплатно. Должны создаваться некие проблемы, должны создаваться неудобства, с которыми человек обязан считаться. И так у нас уже человек сидит как царь-бог, а вокруг него сплошные службы, которые обслуживают его нужды.

Сейчас закон обязывает чипировать всех собак и кошек. Введены ли какие-то штрафы на случай, если на улице найдут животное без чипа, а хозяин объявится?

Штрафовать мы не имеем права. Мы находим животное, потом объявляется хозяин и платит за процедуру чипирования.

В Таллинне довольно часто можно увидеть плакаты, призывающие хозяев чипировать своих животных. В Ида-Вирумаа об этом почти никто не знает. Люди думают, что раз кошка сидит дома, то незачем вообще ее чипировать…

Все так реагируют, а потом кошка выпрыгивает из окна летом и попадает в приют. Предположим, что она чисто черная, а в этот день в приют поступило еще штук шесть чисто черных кошек. Чипировать не желательно, а обязательно! Для того, чтобы мы могли понять, кому возвращать. Иначе вы придете с фотографией черной кошки, которая спит, и как мы определим?

Нужно ли как-то популяризировать чипирование не только в Таллинне, но и по всей Эстонии?

Конечно! Чем больше порядка, тем лучше. Ну и, в конце концов, будет хоть какой-то обзор того, сколько животных существует в стране. По Таллинну еще можно прикинуть чисто теоретически, а по Эстонии вообще не представляю.

Возвращаясь к вопросу стерилизации. Многие относятся к стерилизации и кастрации негативно, мол, ”он же мужик, зачем лишать его радостей жизни”. Будут ли у животных после процедуры какие-то, так сказать, душевные муки?

Никаких душевных мук не будет, просто будет тихая и спокойная жизнь. Если кому-то нравятся обоссанные стены и эта вонь, то ради бога. Коты метят территорию довольно прилично и это пахнет ужасно. Если кто-то фанат этих яиц, то пусть оставляет. Лично я считаю, что если животное не отдают в разведение, то оно должно быть стерилизовано.

Люди очеловечивают животных, этого нельзя делать ни в коем случае. Я видела очень добрых собак, которые могли взбеситься из-за какой-то мелочи и укусить человека. Животное — это, в первую очередь, животное, а потом уже все остальное. Я очень люблю животных, в 2020 году у меня будет 20-летний юбилей деятельности, я знаю, о чем говорю. Я не очеловечиваю животных, но очень их люблю. Не надо приписывать животным человеческие вещи из серии ”ему надо испытать радость секса или радость материнства”. Вы знаете, сколько кесаревых сечений мы делаем? А как тяжело таксе таскать ее брюхо? Это тяжело, это больно, это одышка. Если так хочется провести параллель, то сравните с первыми месяцами беременности у женщин. Это же кошмар! Зачем обрекать на это животное, если оно не отдается в разведение?

Есть ли смысл стерилизовать животных уже во взрослом возрасте?

Конечно, а какая разница? Если мы говорим о собаках-девочках, то 6-7-летие вы встретите с пиометрой, это скопление гноя в матке или с эндометритом, это начальная стадия пиометры. Из-за гормональных скачков во время неоплодотворенных течек скапливается слизь, которая потом превращает в гной. Если не удалить эту пиометру, то животное погибнет. В любом случае, предстоит операция по стерилизации. Чем раньше это сделать, тем лучше. Мы советуем в возрасте 7-8 месяцев.