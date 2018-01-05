Ланг отказывается от должности советника вице-спикера Рийгикогу

Реформист Рейн Ланг сообщил сегодня, что отказывается от места советника вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура (лидер Партии реформ), поскольку не считает возможным продолжать работу в свете посыпавшихся на него обвинений в связи с назначением.

”Я буду продолжать консультировать Ханно, покуда он будет хотеть и нуждаться в этом, вне зависимости от формальной позиции. Не говоря уже о зарплате от государства. С точки зрения прозрачности политики, мне кажется, официальное оформление подобных консультаций было бы скорее позитивным и нужным, поскольку выбило бы почву из-под всех этих теорий о сговоре. В связи с этим гротеск и заключается в том, что те, кто громогласно заявляют о необходимости менять политическую культуру, сами встают на путь борьбы против прозрачности политики”, — сказал Ланг.