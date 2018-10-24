24.10.2018, 21:14

Лайне Рандъярв не взяли в Eesti Kontsert, потому что она сказала, что ей нельзя посещать Россию?

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Нестор: депутатам ездить в РФ можно
rus.delfi.ee
EST 5
Лайне Рандъярв не взяли в Eesti Kontsert, потому что она сказала, что ей нельзя посещать Россию?
Kollaaž

Сегодня совет Eesti Kontsert решил не утверждать Лайне Рандъярв на должность директора. Точная причина такого решения неизвестна. В качестве спекуляций говорилось о неразберихе с датой вступления Рандъярв в должность и политических причинах, а теперь всплыли и другие интересные подробности.

Так, будущий глава Eesti Kontsert в связи с делами церкви св. Иоанна должен будет посещать Санкт-Петербург. Лайне Рандъярв сказала ”Актуральной камере” на эстонском языке, что, поскольку она является депутатом, то ей не рекомендуется ездить в Россию. ”Какое-то время после освобождения от статуса члена Рийгикогу желательно в целях безопасности тоже туда не ездить”, — добавила она.

По словам члена совета Eesti Kontsert Мадли-Лийз Партс, об этом Рандъярв сообщила им только после того, как было пройдено собеседование и стали известны результаты, и даже если эта информация не соответствует действительности, то совет в любом случае был введен в заблуждение.

Слова о том, что депутату нельзя ездить в Россию, сильно удивили спикера Рийгикогу Эйки Нестора. Он сказал, что депутаты то и дело посещают Россию в рамках командировок. ”Если фракция согласна, что депутат поедет, то и мы как руководство не налагаем никаких ограничений”, — сообщил Нестор Delfi. Если это официальный визит, то расходы покрываются государством. Если же депутат хочет поехать в частном порядке (например, отдохнуть с семьей), то и расходы несет он сам и никого оповещать об этом не должен.

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