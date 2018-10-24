Лайне Рандъярв не взяли в Eesti Kontsert, потому что она сказала, что ей нельзя посещать Россию?

Так, будущий глава Eesti Kontsert в связи с делами церкви св. Иоанна должен будет посещать Санкт-Петербург. Лайне Рандъярв сказала ”Актуральной камере” на эстонском языке, что, поскольку она является депутатом, то ей не рекомендуется ездить в Россию. ”Какое-то время после освобождения от статуса члена Рийгикогу желательно в целях безопасности тоже туда не ездить”, — добавила она.

По словам члена совета Eesti Kontsert Мадли-Лийз Партс, об этом Рандъярв сообщила им только после того, как было пройдено собеседование и стали известны результаты, и даже если эта информация не соответствует действительности, то совет в любом случае был введен в заблуждение.