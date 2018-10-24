Лайне Рандъярв не возглавит Eesti Kontsert

"Полтора месяца продолжались неясности со мной как с кандидатом на место руководителя Eesti Kontsert. Во-первых скажу, что подала совету как устно так и письменно подтверждение, что согласна со всеми выдвигаемыми ими условиями. Это согласие включало и начало работы 1 февраля 2019 года. Распространяющаяся по этой теме противоположная информация не соответствует реальному положению дел. Ранее я не хотела давать СМИ основательные пояснения, поскольку у меня было заключено с советом соглашение не давать комментарии в ходе переговоров, — написала Рандъярв. — Сами переговоры были обстоятельными, реальные условия начала работы представили мне только после протокольного решения с прошедшего 5 октября заседания совета. Я была согласна с перечисленными условиями".

"Сегодняшнее решение совета Eesti Kontsert не подписывать договор мне объяснили только результатами голосования членов совета. Мне не представили ни аргументов, ни объяснений", — отметила политик.

В интервью Delfi Лайне Рандъярв сказала, что, когда она первый раз озвучила, что хотела бы приступить к работе после окончания депутатского мандата, то это были не официальные переговоры, а личная беседа с председателем совета Eesti Kontsert. "Я и представить не могла, что это может стать такой большой проблемой”, — сказала Рандъярв. После этого, по его утверждению, она согласилась со сроком 1 февраля. Месяц между окончанием работы в Рийгикогу и вступлением в новую должность она хотела потратить на то, чтобы закончить диссертацию.

Рандъярв отметила, что целью для нее было не получение компенсации, а получение договора, и если договор на новую работу был бы заключен, то она все равно не получила бы эту компенсацию, вне зависимости от самой даты вступления в должность.

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