Лайне Рандъярв не возглавит Eesti Kontsert

1 февраля следующего года член Партии реформ Лайне Рандъярв должна была возглавить Eesti Kontsert, но на сегодняшнем собрании совета Eesti Kontsert было принято решение, что Рандъярв не будет их руководителем.
Для поиска нового руководителя Eesti Kontsert будет объявлен новый конкурс.
Поговаривают, что Рандъярв хотела вступить в должность директора Eesti Kontsert в начале апреля, поскольку тогда она смогла бы получить депутатской выходное пособие от Рийгикогу в размере 20 888 евро. Eesti Kontsert же нуждается в новом директоре уже с 1 февраля, и, по словам члена совета Мадли-Лийз Партс, поскольку ”во время и после конкурса было много разной информации”, то в таких условиях заключать договор не представлялось возможным и пришлось начинать все с чистого листа. Политическое давление она категорично исключила и добавила, что решение было связано исключительно с рабочими моментами.
Сама же Лайне Рандъярв, как пишет rus.err.ee, считает, что не заняла место руководителя Eesti Kontsert именно по политическим причинам.
"Несмотря на победу в конкурсе 13 сентября после тура собеседования с итогом 5:0, к сожалению, весь последующий процесс, видимо, был политически направлен, чтобы сорвать результаты честного конкурса", — написала Рандъярв в Facebook.
"Полтора месяца продолжались неясности со мной как с кандидатом на место руководителя Eesti Kontsert. Во-первых скажу, что подала совету как устно так и письменно подтверждение, что согласна со всеми выдвигаемыми ими условиями. Это согласие включало и начало работы 1 февраля 2019 года. Распространяющаяся по этой теме противоположная информация не соответствует реальному положению дел. Ранее я не хотела давать СМИ основательные пояснения, поскольку у меня было заключено с советом соглашение не давать комментарии в ходе переговоров, — написала Рандъярв. — Сами переговоры были обстоятельными, реальные условия начала работы представили мне только после протокольного решения с прошедшего 5 октября заседания совета. Я была согласна с перечисленными условиями".
"Сегодняшнее решение совета Eesti Kontsert не подписывать договор мне объяснили только результатами голосования членов совета. Мне не представили ни аргументов, ни объяснений", — отметила политик.
В интервью Delfi Лайне Рандъярв сказала, что, когда она первый раз озвучила, что хотела бы приступить к работе после окончания депутатского мандата, то это были не официальные переговоры, а личная беседа с председателем совета Eesti Kontsert. "Я и представить не могла, что это может стать такой большой проблемой”, — сказала Рандъярв. После этого, по его утверждению, она согласилась со сроком 1 февраля. Месяц между окончанием работы в Рийгикогу и вступлением в новую должность она хотела потратить на то, чтобы закончить диссертацию.
Рандъярв отметила, что целью для нее было не получение компенсации, а получение договора, и если договор на новую работу был бы заключен, то она все равно не получила бы эту компенсацию, вне зависимости от самой даты вступления в должность.
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