Ладынская-Кубитс: журналисты ПБК зависят от Центристской партии

Член IRL Виктория Ладынская-Кубитс выразила на страницах Eesti Päevaleht свое мнение относительно ПБК и отметила, что журналисты канала зависят от Центристской партии, поэтому вынуждены играть по правилам.

”Причины успеха ПБК среди русскоязычного населения Эстонии следует искать и находить в новейшей истории Эстонии, информационной изоляции говорящих по-русски людей, а также в желании эстонских политиков (как в оппозиции, так и в коалиции) использовать в игре русскую карту. Для того, чтобы понять, каковы причины и возможные последствия, нужно посмотреть на картину в целом”, — сказала она и добавила, что в ее книге ”Белый корабль Ласнамяэ” эффект ПБК хорошо описан.

Ладынская-Кубитс отметила что многие путаются в понятиях ”российский” и ”русский” канал. Она пояснила, что ПБК действует на основании выданной в Латвии лицензии и передает три сигнала: на Эстонию, Латвию и Литву. У представителя Эстонии заключен договор с "Первый Канал. Всемирная Сеть". По сути, по словам Ладынской-Кубитс, эстонский представитель выбирает и производит оптовую закупку, после чего смотрит, как переиграть это для местной публики. То есть это коммерческий канал со своим руководителем в Эстонии. ”Есть контент, который закупается извне, а есть местная продукция, то есть произведенные в Эстонии новости и передачи. И именно здесь кроется самая большая проблема: настоящая журналистика переплетается с политической пропагандой, местной политической пропагандой. Я хорошо помню эту красивую идею в начале 2000-х: информирование русскоязычного населения. Но с течением времени канал стал каналом, который, прежде всего, информирует о деятельности мэрии. В качестве следующего шага из канала сделали место для распространения центристского мировоззрения. К настоящему же моменту он стал рекламным каналом Центристской партии. Местный ПКБ превратился в рекламный канал конкретной партии за деньги налогоплательщиков, за счет использования административного ресурса”, — написала Ладынская-Кубитс.

Ладынская-Кубитс отметила, что многие работники ПБК разделяют мировоззрение Центристской партии, и приводит в пример Юфереву, Волкова, Белобровцева, Маллеус: ”В итоге получается так, что система построена на благо одной партии на базе административного ресурса и журналисты защищают эту систему, поскольку получают там зарплату, а зрители поддерживают эту систему, поскольку верят этому мировоззрению”.

По мнению Ладынской-Кубитс, в качестве первого шага навстречу решению проблемы премьер-министру Юри Ратасу следует признать действительное положение дел. Далее нужно заняться непосредственно развитием альтернатив (прежде всего ETV+).