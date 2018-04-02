Ладынская-Кубитс: зеленые, ау, вы где? Вблизи Кадриорга вырубают деревья

Виктория Ладынская-Кубитс (IRL) вопрошает на своей странице в Facebook, почему Партия зеленых не протестует против вырубки деревьев вблизи Кадриорга.

"Зеленые, ау, вы где…? В Таллинне вблизи Кадриорга вырубают деревья. Это сопровождается молчанием. Выборов нет — зеленые не выступают, а находятся при руководстве города (вырубке)", — пишет депутат Рийгикогу.

"Целлюлозный завод [в Тарту — прим. ред.] сейчас является одним из главных спорных моментов — какое мнение у зеленых по данному вопросу?" — добавила она.