17.08.2018, 16:22

Ладынская-Кубитс опровергла слухи: в конкурсе на должность руководителя ETV+ я участвовать не буду

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Vene Delfi valimisdebatt
Foto: Madis Veltman

Депутат Виктория Ладынская-Кубитс (Отечество) опровергла слухи о том, что она будет выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя ETV+.

"За последние несколько дней сразу несколько людей из творческой среды в беседе со мной высказали абсолютную уверенность в том, что именно я стану новым руководителем ETV+, — написала Ладынская-Кубитс в Facebook. — Чтобы эта информация не гуляла в преломленном варианте, отвечу здесь. Мне действительно очень дорог ETV+. Не зря в свое время приложила массу усилий, чтобы этот канал случился (есть определенные минусы, но плюсов больше). Более того, я настаивала и продолжаю настаивать на том, что сегодня на должность руководителя канала должен быть проведен конкурс, открытый и максимально прозрачный".

"Но! Сама я в этом конкурсе принимать участие не буду. У меня на это (как минимум) две причины этического характера. Первая: я являюсь членом совета ERR. Находиться в совете и одновременно участвовать в конкурсе на одну из руководящих должностей — это как минимум вызвало бы вопросы этического характера. По крайней мере у меня самой. Второе: я являюсь зампредседателя партии. Моя партия идет на выборы. И за полгода до выборов участвовать в конкурсе на новые должности… Ну, это совсем не по мне. Выборы — это конкуренция мировоззрений. И люди моего мировоззрения доверили мне защищать их интересы в сложный период выборов".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Кислота, Duracell и зелень: в приложении фестиваля Weekend молодежь ищет наркотики и документы, чтобы попасть в клуб

17.08.2018
В Пярну в конце этой недели проходит музыкальный фестиваль Weekend. Такое народное гулянье никогда не обходится без любящей выпить молодежи и разборок, в которые иногда приходится вмешиваться полиции. В этот раз молодые люди вышли на новый уровень — в приложении фестиваля открыто спрашивают, где можно купить коноплю, экстази и ЛСД.
Подробнее


"Летом вонь от сигарет просто душит!" О прелести жизни с курящими соседями

17.08.2018
"В одном из номеров в ”МК-Эстонии” была статья про курение. Я все это время более или менее спокойно относилась к курильщикам, все-таки это их личное дело и их здоровье. Но с приходом небывалой жары приходится практически все окна в квартире держать открытыми, и тут я оценила всю прелесть жизни с курящими соседями и поняла, что проблема все-таки существует", — пишет читательница "МК-Эстонии" Валентина.
Подробнее

Март Хельме: почему в Эстонии годами не расследовали идущее из России и наносящее вред нашей национальной безопасности отмывание денег?

17.08.2018
Депутат Рийгикогу и председатель EKRE Март Хельме написал открытое письмо премьер-министру Юри Ратасу, в котором призывает его заняться, по его словам, "самоуправной кликой" в нашей системе юстиции и отмыванием денег в эстонских банках, где "все чиновники сидели сложа руки".
Подробнее


Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €
Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €


Заподозренные в коррупции бывшие нарвские центристы ходатайствуют в прокуратуре об открытии аналогичного дела в отношении Антса Кутти

17.08.2018
Образованная вчера уже бывшими центристами и беспартийными депутатами фракция в Нарвском горсобрании Narva — meie kodu подала сегодня утром заявление в прокуратуру, предложив провести проверку в отношении оппозиционера Антса Кутти, который участвовал в голосованиях по вопросам, связанным с целевым учреждением Narva Muuseum, членом совета которого в свое время являлся.
Подробнее


ВИДЕО: Разнос года! Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

17.08.2018
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает БЕЛТА.
Подробнее