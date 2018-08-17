Ладынская-Кубитс опровергла слухи: в конкурсе на должность руководителя ETV+ я участвовать не буду(5)
Депутат Виктория Ладынская-Кубитс (Отечество) опровергла слухи о том, что она будет выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя ETV+.
Депутат Виктория Ладынская-Кубитс (Отечество) опровергла слухи о том, что она будет выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя ETV+.
"За последние несколько дней сразу несколько людей из творческой среды в беседе со мной высказали абсолютную уверенность в том, что именно я стану новым руководителем ETV+, — написала Ладынская-Кубитс в Facebook. — Чтобы эта информация не гуляла в преломленном варианте, отвечу здесь. Мне действительно очень дорог ETV+. Не зря в свое время приложила массу усилий, чтобы этот канал случился (есть определенные минусы, но плюсов больше). Более того, я настаивала и продолжаю настаивать на том, что сегодня на должность руководителя канала должен быть проведен конкурс, открытый и максимально прозрачный".
"Но! Сама я в этом конкурсе принимать участие не буду. У меня на это (как минимум) две причины этического характера. Первая: я являюсь членом совета ERR. Находиться в совете и одновременно участвовать в конкурсе на одну из руководящих должностей — это как минимум вызвало бы вопросы этического характера. По крайней мере у меня самой. Второе: я являюсь зампредседателя партии. Моя партия идет на выборы. И за полгода до выборов участвовать в конкурсе на новые должности… Ну, это совсем не по мне. Выборы — это конкуренция мировоззрений. И люди моего мировоззрения доверили мне защищать их интересы в сложный период выборов".
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