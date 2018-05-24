Ладынская-Кубитс: конкурс на должность руководителя ETV+ будет объявлен ближе к концу лета

Член Рийгикогу и совета ERR Виктория Ладынская-Кубитс (IRL) сообщила в Facebook, что на собрании совет обсуждался вопрос канала ETV+. По ее словам, руководство ERR сообщило, что конкурс на должность нового руководителя канала будет объявлен ближе к концу лета.

"Как член совета ERR сообщаю, что на последнем собрании совета, которое прошло в этот вторник, 22.05, обсуждался среди прочих пунктов и вопрос ETV+. Было соответствующее обращение к совету со стороны работников канала, поэтому данный пункт был обсужден отдельно. В итоге еще раз: совершенно очевидно, что канал был нужен, он нужен сейчас и будет нужен в дальнейшем. Поэтому никаких туч, заслоняющих свет для этого канала, нет", — пишет политик.

"Совет настоятельно рекомендовал провести конкурс на должность руководителя ETV+. И руководство ERR сообщило, что конкурс будет объявлен ближе к концу лета. Со своей же стороны добавлю, что проведение конкурса должно быть максимально прозрачным", — отмечает Ладынская-Кубитс.