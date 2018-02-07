Лаанет: заключенный Министерством юстиции договор об оказании бесплатной юридической помощи следует пересмотреть

На прошедшем сегодня информационном часе член парламентской фракции Партии реформ Калле Лаанет задал министру юстиции Урмасу Рейнсалу вопрос о сомнительном прошлом компании, с которой Министерство юстиции заключило договор в рамках столь нашумевшего проекта по оказанию бесплатной юридической помощи

”Государственный проект по оказанию бесплатной юридической помощи вызывает вопросы с первого дня своего существования, — отметил Калле Лаанет. — По-прежнему непонятно, как Министерство юстиции при заключении договора проверяет прошлое другой стороны, и каким критериям должен отвечать представитель юридического лица”.

По словам Лаанета, например, в соответствии с Законом о публичной службе, чиновник должен обладать высокими моральными качествами. ”В сущности, министр никак не пояснил, какими, по мнению Министерства юстиции, качествами должно обладать частноправовое юридическое лицо и каким должно быть его прошлое”.

”То, что договор был заключен с лицом, которое, как сообщают СМИ, оспорило 44 исковых производств, имеет перед своими партнерами задолженность в 5 миллионов евро, явно переполнило чашу терпения общественности”, — сказал Лаанет.

”Мы ждали от министра юстиции содержательных ответов на возникшие у общественности вопросы, но, к сожалению, безрезультатно. Почему-то это в очередной раз кажется реверансом в сторону члена своей партии", — добавил он.