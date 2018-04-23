23.04.2018, 17:40

Лаанет возложил от имени Рийгикогу венок в память о воинах

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rus.delfi.ee
EST
Presidendivalimiste 2 ja 3 voor 2016
Kalle LaanetFoto: Andres Putting

Сегодня по случаю Юрьева дня вице-спикер Рийгикогу Калле Лаанет принял участие в экуменической поминальной церемонии в Церкви-памятнике эстонским воинам в Тори, где возложил венок к подножью конного памятника Святому Георгию, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

На церемонии в память о ветеранах и борцах за свободу были зажжены свечи. ”Огни Юрьевой ночи столетиями горят в сердцах эстонцев. Огонь, зажженный нашими предками, вдохновил эстонский народ на борьбу за свободу и за свое государство. Сегодня мы смотрим на огонь Юрьевой ночи с особым почтением, так как он стал одним из ориентиров для свободного Эстонского государства, созданного сто лет назад”, — сказал Лаанет.

В поминальной церемонии также принял участие маршал Сената Польши Станислав Карчевский. На церемонии была открыта мемориальная доска в честь 40 поляков, награжденных государственной наградой Эстонской республики — Крестом свободы. Лаанет и Карчевский открыли в выставочной части церкви экспозицию ”Юзеф Пилсудский — государственный деятель Польши и Европы”. По словам Лаанета, история показала, что сотрудничество между Эстонией и Польшей проистекало активно и успешно. Он добавил, что продолжение сотрудничества — залог нашей безопасности.

На церемонии с речью выступил министр обороны Юри Луйк, при возложении венков — командующий Оборонительными войсками Рихо Террас. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Венки к подножью монумента также возложили представители Правительства Республики, Оборонительных войск, Кайтселийта и Сената Польши.

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