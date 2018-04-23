Лаанет возложил от имени Рийгикогу венок в память о воинах

Сегодня по случаю Юрьева дня вице-спикер РийгикогуКалле Лаанет принял участие в экуменической поминальной церемонии в Церкви-памятнике эстонским воинам в Тори, где возложил венок к подножью конного памятника Святому Георгию, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
На церемонии в память о ветеранах и борцах за свободу были зажжены свечи. ”Огни Юрьевой ночи столетиями горят в сердцах эстонцев. Огонь, зажженный нашими предками, вдохновил эстонский народ на борьбу за свободу и за свое государство. Сегодня мы смотрим на огонь Юрьевой ночи с особым почтением, так как он стал одним из ориентиров для свободного Эстонского государства, созданного сто лет назад”, — сказал Лаанет.
В поминальной церемонии также принял участие маршал Сената Польши Станислав Карчевский. На церемонии была открыта мемориальная доска в честь 40 поляков, награжденных государственной наградой Эстонской республики — Крестом свободы. Лаанет и Карчевский открыли в выставочной части церкви экспозицию ”Юзеф Пилсудский — государственный деятель Польши и Европы”. По словам Лаанета, история показала, что сотрудничество между Эстонией и Польшей проистекало активно и успешно. Он добавил, что продолжение сотрудничества — залог нашей безопасности.
На церемонии с речью выступил министр обороны Юри Луйк, при возложении венков — командующий Оборонительными войсками Рихо Террас. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Венки к подножью монумента также возложили представители Правительства Республики, Оборонительных войск, Кайтселийта и Сената Польши.