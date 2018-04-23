Лаанет возложил от имени Рийгикогу венок в память о воинах

В поминальной церемонии также принял участие маршал Сената Польши Станислав Карчевский. На церемонии была открыта мемориальная доска в честь 40 поляков, награжденных государственной наградой Эстонской республики — Крестом свободы. Лаанет и Карчевский открыли в выставочной части церкви экспозицию ”Юзеф Пилсудский — государственный деятель Польши и Европы”. По словам Лаанета, история показала, что сотрудничество между Эстонией и Польшей проистекало активно и успешно. Он добавил, что продолжение сотрудничества — залог нашей безопасности.

На церемонии с речью выступил министр обороны Юри Луйк, при возложении венков — командующий Оборонительными войсками Рихо Террас. Слова благословения произнес архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Венки к подножью монумента также возложили представители Правительства Республики, Оборонительных войск, Кайтселийта и Сената Польши.